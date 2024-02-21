«Процедуры из стандартного набора»: хирург рассказал о пластических операциях Шатунова

Не так давно Андрей Разин вновь удивил публику откровением о Юрии Шатунове. Продюсер заявил, что певец перенес четыре пластических операции. Как выяснилось, на манипуляциях настоял его директор Аркадий Кудряшов. Сайт «Страсти» решил выяснить, так ли это на самом деле. Мы попросили известного хирурга Александра Вдовина изучить фото артиста и определить, была ли пластика.

«Поскольку он был кумиром миллионов, особенно присматриваться к его внешности нет смысла. Люди его любили просто за то, что он есть, за его талант. Не думаю, что в данном случае стоит внимательно изучать изменения его внешности посредством тех или иных процедур. Но если все-таки задаться такой целью, можно предположить, что он сделал нижнюю блефаропластику. Это единственная операция, которая, возможно, имела место быть», — сообщил хирург.

Кроме того, Вдовин считает, что Шатунов делал аппаратные процедуры, позволяющие сохранить качество кожи.

«Возможно, это были процедуры из стандартного «омолаживающего» набора: игольчатый RF-лифтинг Fractora, Альтера-терапия (Ultherapy) и RF-лифтинг Thermage. Каждую из этих процедур можно делать где-то один раз в год или полтора. Эти методики дают долговременный и видимый результат, неслучайно их все называют альтернативой хирургическим операциям и безоперационной подтяжкой лица», — высказался эксперт.

На фотографиях видно, что у Юрия были мимические морщины. Это говорит о том, что певец не делал уколы красоты.

«Если изучать нос, то я не вижу следов ринопластики. Вполне возможно, что если и была операция, то не для улучшения внешности. Ведь когда у человека есть проблемы с дыханием, то к операции прибегают не для того, чтобы улучшить внешний вид, а чтобы улучшить качество жизни», — резюмировал хирург.