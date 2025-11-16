SHAMAN раскрыл, что думает об отношениях Лепса с молодой возлюбленной

Певец Ярослав Дронов, известный под псевдонимом SHAMAN, высказался об отношениях Григория Лепса и Авроры Кибы. Артист пожелал счастья паре.

Дронов долгое время дружит с народным артистом. Он признался, что поддерживает его выбор и хорошо относится к 19-летней Авроре.

По его словам, Лепс и Киба постоянно бывают вместе на мероприятиях и созваниваются по телефону. «Мы с Григорием общаемся, я это вижу. Только можно пожелать им счастья, крепкого союза», — сказал исполнитель хита «Я русский» в программе «Судьба человека».

Аврора младше Григория на 44 года. Студентку певец встретил после развода с Анной Шаплыковой, и по началу никто не верил в серьезность этого романа. Однако Лепс сделал возлюбленной предложение, и на сегодняшний день они встречаются уже полтора года. О свадьбе они тоже заговаривают, но пока не знают, когда именно состоится торжество. Артист шутил, что еще не накопил на праздник, который хочет Киба.

