Психиатр Шуров назвал Григория Лепса «полным деградантом» и призвал лечиться

Психиатр-нарколог Василий Шуров оценил скандальное поведение Григория Лепса на концерте во Владивостоке и назвал певца «полным деградантом».

«Григорий Лепс вышел пьяный на сцену, матерился, курил…Когда журналист его резонно спросил об этом поведении, он вначале стал глумиться, а потом просто послал своих зрителей», - прокомментировал инцидент врач.

По мнению Шурова, произошла «вопиющая ситуация» после которой 63-летнего Лепса необходимо или «отменить», или отправить на лечение.

«Человек совершенно себя не контролирует. Демонстрирует неуважение к своей аудитории. Может, тоже пришло уже время послать этого Лепса на лечение хотя бы? Полный деградант, еще и хам», - высказался психиатр Шуров.

