20-летнего сотрудника салона сотовой связи задержали за слив данных певца SHAMAN

В Ленобласти задержали сотрудника салона сотовой связи. Его заподозрили в сливе данных певца SHAMAN.

Об этом сообщает Telegram-канал Mash на Мойке.

По информации источника, сотрудник скачал из базы данных компании информацию об исполнителе и передал постороннему лицу. Возбуждено уголовное дело по статье о незаконном использовании информации, содержащей персональные данные. Молодому человеку может грозить до шести лет лишения свободы.

О задержанном известно, что ему 20 лет, он из Кировска. Предположительно, запрос вскрылся из-за функции автоматического уведомления служб безопасности, которая стоит на многих знаменитостей, пишет источник.

Ранее SHAMAN рассекретил отношения с главой Лиги безопасного интернета Екатериной Мизулиной. Артист рассказывал, что познакомился с будущей избранницей в 2023 году. Они часто встречались в командировках, пересекались в турах и общались.