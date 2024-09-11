Леонид Якубович не смог сдержать слез на прощании с Александром Масляковым. Об этом сообщает aif.ru.

Сегодня в Москве проходит прощание с бессменным ведущим КВН Александром Масляковым. На церемонии собрались звезды российского шоу-бизнеса, среди которых были Михаил Галустян, Александр Ревва, Пелагея, Гарик Харламов и многие другие.

Пришел попрощаться с телеведущим и Леонид Якубович. Он произнес речь со сцены, не сдержав слез.

«Мы были знакомы 57 лет… В том-то и история, что человек 57 лет не менялся совершенно. Наверняка он был то в дурном настроении, то мог веселиться… Но несмотря ни на что, всей стране он дарил улыбку… Люди уходят, но есть те, которые остаются навсегда. Вот он из таких людей… Какой он на фото 57 лет назад, такой и сейчас», — рассказал ведущий.

Александр Масляков умер 8 сентября на 83-м году жизни от рака легких. Сегодня его похоронят на Новодевичьем кладбище.

Ранее мы писали о том, что Александр Ревва заплакал на похоронах Маслякова.