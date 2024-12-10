SHAMAN поблагодарил африканского военного за исполнение песни «Я русский». Об этом он рассказал в своих соцсетях.

На днях в Сети завирусилось видео, на котором чернокожий мужчина в военной форме исполняет на сцене песню «Я русский». Выяснилось, что неизвестный является курсантом из Габона. Ярослав Дронов поблагодарил певца за выбор композиции и заявил, что считает военнослужащего русским.

«Родные, кажется, ещё на одного русского человека в этом мире стало больше! Мы-то с вами знаем, что русский — это больше, чем национальность, это состояние души! Джеф Манга из Габона, спасибо за выбор песни, за патриотизм и любовь к России!» — рассказал певец.

Ранее мы писали о том, что SHAMAN ответил Алле Пугачевой. Певец заявил, что «нормальные люди» не уедут из России.