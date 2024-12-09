«Нормальные люди отсюда не уезжают! Народ России не простит предательства»: SHAMAN ответил Алле Пугачевой

Певец SHAMAN (Ярослав Дронов) дал новое интервью после развода, в котором высказался об уехавших из России знаменитостях. В эфире программы «Новые русские сенсации» на НТВ артист признался, что «никак» к ним не относится, а также ответил Алле Пугачевой, заявившей, что «нормальные люди не возвращаются» обратно.

SHAMAN отказался комментировать бегство из России многих своих коллег и заявил, что не испытывает к ним никаких эмоций. По словам певца, у него «другой путь», и он не собирается менять свою позицию.

«Я к ним никак не отношусь. У меня другой путь. Я здесь, чего выбирать? Родился в России, я дома у себя нахожусь, чего я должен выбирать? Где родился, там и пригодился, есть такая русская пословица», — заявил SHAMAN.

Также артист решил ответить покинувшей страну Алле Пугачевой, негативно высказывающейся о россиянах. Ярослав Дронов имел опыт совместной работы с певицей на съемках шоу «Фактор А» в 2013 году, когда только начинал свою музыкальную карьеру. SHAMAN рассказывал, что артистка сразу обратила на него внимание и разглядела в нем талант, но не стала помогать ему идти дальше. По словам певца, после проекта Алла Пугачева «исчезла из его жизни», и они больше «не пересекались».

В 2022 году певица вместе с семьей уехала из России в Израиль и не раз критиковала родную страну и своих сограждан. Более того, Алла Пугачева даже заявила, что «нормальные люди возвращаться не собираются». В ответ на резкие высказывания артистки SHAMAN отметил, что, напротив, адекватные люди не уезжают из России.

«Нормальные люди отсюда не уезжают! Народ России очень сердечный, очень открытый, очень душевный. Но народ никогда не забудет и не простит предательства», — подчеркнул певец.

Ранее сообщалось о том, что певица Лолита Милявская рассказала о роли Аллы Пугачевой в карьере SHAMAN.