SHAMAN ответил на вопрос журналистки, не страшно ли ему устраивать концерты на улице

Певец SHAMAN (настоящее имя Ярослав Дронов – прим.) заявил в интервью, что не боится устраивать концерты на улице в России. По признанию артиста, ему неведомо чувство страха.

Слова исполнителя приводит сайт Kp.ru. Журналистка издания отметила, что SHAMAN, будучи сейчас мегапопулярным артистом, иногда устраивает импровизированные концерты на улице. «Тебе не страшно?» - спросила корреспондент.

На это Ярослав сказал: «Человеку, который пишет и исполняет такие песни, как «Встанем» или «Я русский», в принципе, чувство страха неведомо. Особенно в такое непростое время, как сейчас. Чего бояться? Я у себя дома нахожусь, я в России».

Также Дронов рассказал, почему мало на кого подписан в соцсетях. Певец заявил, что вышел из возраста, когда активно ставишь лайки и комментируешь. При этом музыкант признался: он следит за выходом новых песен у коллег.

Ранее SHAMAN попал в санкционный список ЕС. Артист прокомментировал это словами «я русский».