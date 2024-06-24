Певец SHAMAN объяснил, почему его включили в санкционный список ЕС

Певец SHAMAN отреагировал на то, что ЕС внес его в санкционный список вместе с некоторыми другими артистами российского шоу-бизнеса. Он заявил, что произошло это, потому что он русский.

В личном Telegram-канале вокалист кратко прокомментировал новости о себе, распространившиеся в СМИ. Он привел цитату из своей песни, благодаря которой стал популярен.

«Меня включили в санкционный список ЕС, потому что Я — РУССКИЙ», - написал SHAMAN.

Напомним, что под санкции также попали Полина Гагарина, Мария Киселева и Иван Охлобыстин. Документ был опубликован на официальном портале юридических документов Евросоюза. Телеведущая Кисилева, узнав об этом, заявила, что гордится, ведь теперь ее любовь к России очевидна для мирового сообщества.

К слову, сообщения о том, что Гагарину и еще 20 физических и 22 юридических лиц добавят в черный список ЕС, распространились еще 19 июня. Тогда только готовился 14-й пакет санкций.

Ранее муж певицы Надежды Кадышевой рассказал о ее планах спеть дуэтом с SHAMAN.