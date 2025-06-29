«Потрясающе готовит, в платье встречает»: SHAMAN заговорил о свадьбе с Мизулиной

Российский певец SHAMAN ответил, будет ли делать предложение своей избраннице Екатерине Мизулиной. Подробностями личной жизни артист поделился в эфире программы «Судьба человека».

В беседе с Борисом Корчевниковым Ярослав Дронов подтвердил, что многие комментаторы в соцсетях правы, когда говорят, что они с Екатериной похожи внешне. Помимо этого, по словам певца, его возлюбленная разделяет с ним взгляды на жизнь и общественную деятельность.

«Некоторые говорят — «подходят», «не подходят», в комментариях разные мнения. Если задуматься, то какой человек мог быть рядом со мной, учитывая, что у меня 200 дней в году гастроли... фотосессии, съемки, студия...» — отмечает он.

На популярный вопрос публики о том, попросил ли уже SHAMAN руку и сердце Екатерины у ее матери, мужчина ответил, что об этом говорить пока рано.

«Мы на старте отношений, пока до этого дело не дошло. Но все развивается. Тут не нужно торопить события, вы же понимаете, у меня за спиной два развода...» — поделился Дронов.

При этом Ярослав уточнил, что уже нашел общий язык с мамой своей избранницы. Они начали общаться сразу после похода на оперу «Князь Владимир» и с тех пор находятся в теплых отношениях.

В разговоре с Корчевниковым SHAMAN добавил, что Мизулина еще и прекрасная хозяйка.

«Она потрясающая хозяйка, потрясающе вкусно готовит. После тяжелого дня приходишь, в платье встречает, к двери подходишь, а уже вкусно пахнет...» — рассказывает Ярослав.

Ранее мы писали, что Диана Гурцкая обратилась к 18-летнему сыну, который стал для нее опорой после смерти мужа.