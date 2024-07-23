«Песни попали в яблочко»: в Кремле объяснили присвоение SHAMAN звания заслуженного артиста РФ

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков объяснил, почему певец SHAMAN стал заслуженным артистом России. Его слова приводит mk.ru.

Как признался Песков, целый ряд композиций музыканта попал в унисон с чувствами консолидированного российского общества.

«Не думаю, что (президент) глубоко знаком с творчеством Шамана, но целый ряд песен этого исполнителя действительно попали в яблочко с точки зрения настроя наших людей», - поделился спикер Кремля.

Пресс-секретарь президента РФ уточнил, что творчество 32-летнего SHAMAN «очень важно, и оно стало любимо многими».

Стоит отметить, что песня SHAMAN «Встанем» неоднократно использовалась во время мероприятий избирательной кампании Владимира Путина, а сам исполнитель стал доверенным лицом президента. Последний раз «Встанем» исполнялась на концерте в КНДР, который Ким Чен Ын организовал для российской делегации. На словах «Встанем» российский лидер поднялся с места.

Накануне Владимир Путин присвоил певцу SHAMAN звание заслуженного артиста России.