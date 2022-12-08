SHAMAN о своих буднях: «У меня всегда с собой спиртик»

Певец Ярослав Дронов, больше известный под псевдонимом SHAMAN, рассказал о том, что пьет каждый день и всегда носит спиртик с собой. Об этом он заявил в интервью Пятому каналу.

Напомним, что молодой исполнитель стал открытием уходящего года. Известный певец Григорий Лепс очень разделяет патриотические взгляды Дронова, а также помогает ему в движении по карьерной лестнице. Исполнитель хита «Рюмка водки» настолько подружился с юным дарованием, что даже подарил ему серебряный крест из собственной линейки украшений.

Также новые друзья записали вместе клип на песню «Встанем», автором которой является SHAMAN. Пока юный артист только начинает раскрываться в своих интервью, но уже делает громкие заявления. Недавно он признался, что весил в детстве более 90 килограммов, но сейчас обладает стройной фигурой.

Чтобы опять не растолстеть SHAMAN сел на строгую диету. Он пьет каждый день много воды. Кроме того, певец постоянно носит собой антибактериальное средство для безопасности.

«У меня всегда с собой спиртик», – отметил фаворит Григория Лепса, достав и показав бутылочку.

Недавно музыкант признался, что мог бы жить в коробке.