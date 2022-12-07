Певец SHAMAN признался, что жил бы в коробке

Певец Ярослав Дронов со сценическим псевдонимом SHAMAN признался, что любит помещения без окон и предпочитает ночничок вместо прямого солнечного света.

Приехав в отель, он отметил, что «лучше бы окна не было», а самый идеальный вариант – гостиницы без этих конструкций. Понимая, что такое вряд ли можно встретить, Дронов заявил: «Мне главное, чтобы шторки были солнце непроницаемые».

Исполнитель считает, что уютнее, когда горит одна лампочка в ночнике.

«Какое-то такое состояние комфортное, чисто психологически», - сказал он и добавил, что у него «свет внутри» и «этого хватает».

Говоря об интерьере, музыкант отметил, что предпочел бы «белую коробку» с 4-5 лампочками на потолке.

Ранее певец не смог узнать собственную песню в обратной перемотке.