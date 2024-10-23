«Не смотрится с общей картиной»: стилист назвала главную ошибку в образе певца SHAMAN
© Starface.ru
Певец SHAMAN (Ярослав Дронов) является одним из самых востребованных артистов России. Ярослав известен своим патриотизмом, который нередко отражается в его образах: он любит носить кресты, флаг страны, которые укрепляют русский дух. Изучив гардероб артиста, стилист Юлия Тарновецкая нашла модную ошибку. Эксперт рассказала о недочете в беседе с сайтом «Страсти».
Первый образ певца SHAMAN представляет собой уникальное сочетание традиций и современности, патриотизма и музыки. Но, по мнению эксперта, артист допустил ошибку, надев брюки с металлическими ремнями.
«Явная ошибка в образе — это брюки с обилием ремней. Здесь много разных акцентов, которые загромождают образ. Наряд очень эпатажный. Для меня это не смотрится с его общей картиной. Соответственно, если убирать брюки, то убирать эти пряжки. Сделать образ более спокойным», — считает стилист.
Юлия Тарновецкая
Стилист
Здесь артист предстал перед публикой в классическом черном костюме. Выбор вполне уместен, черный цвет ему идет и подчеркивает индивидуальность.
«Важно помнить, что чрезмерное количество акцентных деталей может нарушить баланс образа, делая его слишком вызывающим. В данном случае образ скорее консервативен и отражает определенный тип мужчины. Можно сказать, что Ярослав представляет собой классического русского мужчину, который не гонится за модными трендами, а стремится одеваться просто и со вкусом. В целом второй образ представляет собой гармоничное сочетание классики и неформальности, отражая личность и творчество артиста», — резюмировала Юлия.
Юлия Тарновецкая
Стилист