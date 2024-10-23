«Не смотрится с общей картиной»: стилист назвала главную ошибку в образе певца SHAMAN

Певец SHAMAN (Ярослав Дронов) является одним из самых востребованных артистов России. Ярослав известен своим патриотизмом, который нередко отражается в его образах: он любит носить кресты, флаг страны, которые укрепляют русский дух. Изучив гардероб артиста, стилист Юлия Тарновецкая нашла модную ошибку. Эксперт рассказала о недочете в беседе с сайтом «Страсти».

Первый образ певца SHAMAN представляет собой уникальное сочетание традиций и современности, патриотизма и музыки. Но, по мнению эксперта, артист допустил ошибку, надев брюки с металлическими ремнями.