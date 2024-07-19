«К старости эти деньги не понадобятся»: Шаляпин высказался о размере пенсии Лепса

Известный певец и шоумен Прохор Шаляпин отреагировал на высказывание народного артиста РФ Григория Лепса о комфортном размере пенсии. Его слова приводит Teleprogramma.pro.

Лепс признавался, что ему хватит пенсии около 100 тысяч рублей в месяц, чтобы с комфортом жить в старости. По мнению Шаляпина, подобная сумма несколько завышена.

«Для артистов с такой психоэмоциональной нагрузкой, в том числе с перелетами, гастролями, поездками, самое важное — дожить до пенсии, до старости. Это самый главный подарок в жизни. Вполне возможно, что к старости названные 100 тысяч рублей даже не понадобятся, потому что сил путешествовать не так много», — заявил музыкант.

Шоумен уточнил, что Лепс регулярно поддерживает материально всех членов своей семьи, из-за чего они «привыкли к хорошему». Он подчеркнул, что взрослым родственникам следует самостоятельно зарабатывать себе на жизнь.

«Желаю и Григорию Лепсу, и себе, и всем россиянам безбедной старости. Чтобы все было, чтобы мы до нее дожили и были сытыми и успешными», — резюмировал Шаляпин.

Ранее мы писали, что Григорий Лепс посвятил хит 18-летней невесте во время концерта в Москве.