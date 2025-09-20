SHAMAN назвал главным конкурентом на «Интервидении» самого себя. Об этом он рассказал в программе «Доброе утро».

Певец SHAMAN готовится представить Россию на конкурсе «Интервидение». По словам музыканта, единственный конкурент для него — он сам.

«Когда ты можешь побороть самого себя, в том числе и волнение, которое абсолютно лишнее, нужно сохранить только трепет — вот тогда это действительно победа», — заявил он.

Ярослав Дронов признался, что накануне выступления он планирует как следует выспаться. При этом артист не пользуется никакими лайфхаками для восстановления голоса, вроде сырых яиц.

«Единственная традиция, которая всегда со мной, — перед выходом перекреститься три раза», — объяснил он.

Напомним, международный песенный конкурс «Интервидение» пройдет 20 сентября в Москве. Трансляция начнется в 20:30 по московскому времени.

