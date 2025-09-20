Нежно обняла за шею: Екатерина Мизулина показала редкий кадр с SHAMAN

Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина поделилась совместной фотографией с певцом Ярославом Дроновым, известным под псевдонимом SHAMAN.

В своем Telegram-канале она показала, как поддерживает возлюбленного перед открытием международного музыкального конкурса «Интервидение».

На снимке Екатерина в кепке и солнечных очках в розовой оправе стоит лицом к камере, а исполнитель хита «Встанем» демонстрирует спину в черной толстовке с российским гербом.

Мизулина при этом нежно обняла Ярослава за шею и показала маникюр с ярко-красным лаком.