Нежно обняла за шею: Екатерина Мизулина показала редкий кадр с SHAMAN
© Starface.ru
Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина поделилась совместной фотографией с певцом Ярославом Дроновым, известным под псевдонимом SHAMAN.
В своем Telegram-канале она показала, как поддерживает возлюбленного перед открытием международного музыкального конкурса «Интервидение».
На снимке Екатерина в кепке и солнечных очках в розовой оправе стоит лицом к камере, а исполнитель хита «Встанем» демонстрирует спину в черной толстовке с российским гербом.
Мизулина при этом нежно обняла Ярослава за шею и показала маникюр с ярко-красным лаком.
Напомним, о романе Мизулиной и Дронова стало известно в 2025 году. Артист публично объявил об отношениях на своем концерте. Он заявил, что любит Екатерину, и поцеловал ее. При этом о свадьбе возлюбленные пока не объявляли. SHAMAN неоднократно признавался, что о браке говорить рано, так как они только недавно начали встречаться.
Ранее певца SHAMAN засняли на афтепати «Новой волны» в Казани вместе с возлюбленной. Пока их коллеги танцевали, они отдыхали наедине, а артист делал Екатерине массаж ног.