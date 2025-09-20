НАШ ШОУБИЗ
Опубликовано 20 сентября 2025, 12:55
Нежно обняла за шею: Екатерина Мизулина показала редкий кадр с SHAMAN

Екатерина Мизулина показала совместное фото с SHAMAN перед «Интервидением».
© Starface.ru

Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина поделилась совместной фотографией с певцом Ярославом Дроновым, известным под псевдонимом SHAMAN.

В своем Telegram-канале она показала, как поддерживает возлюбленного перед открытием международного музыкального конкурса «Интервидение».

На снимке Екатерина в кепке и солнечных очках в розовой оправе стоит лицом к камере, а исполнитель хита «Встанем» демонстрирует спину в черной толстовке с российским гербом.

Мизулина при этом нежно обняла Ярослава за шею и показала маникюр с ярко-красным лаком.

© PrtScr страницы Telegram-канала Екатерины Мизулиной

Напомним, о романе Мизулиной и Дронова стало известно в 2025 году. Артист публично объявил об отношениях на своем концерте. Он заявил, что любит Екатерину, и поцеловал ее. При этом о свадьбе возлюбленные пока не объявляли. SHAMAN неоднократно признавался, что о браке говорить рано, так как они только недавно начали встречаться.

Ранее певца SHAMAN засняли на афтепати «Новой волны» в Казани вместе с возлюбленной. Пока их коллеги танцевали, они отдыхали наедине, а артист делал Екатерине массаж ног.