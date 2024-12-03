SHAMAN незаметно вытащил паспорт из заднего кармана брюк девушки, пока ее обнимал

Певец SHAMAN незаметно забрал паспорт из заднего кармана брюк девушки, пока ее обнимал. Она не заметила пропажи.

Соответствующие кадры опубликовал Telegram-канал «Горячие новости шоу-бизнеса».

2 декабря певец стал участником паблик-тока «Мы – будущее. Сила смыслов». В рамках мероприятия артист пообщался с подмосковной молодежью. В зале присутствовало больше тысячи молодых девушек и ребят из разных уголков Подмосковья. Певца спрашивали о детстве, музыке, поиске себя.

На опубликованных кадрах видно, как певец обнимает гостью мероприятия, целует в шею и в этот момент достает из заднего кармана ее брюк предмет, похожий на блокнот или паспорт. Девушка даже не заметила пропажи и, обнявшись с певцом, отошла от сцены. Зал, видя происходящее, разразился смехом.

Ведущий в этот момент произнес: «Ты забрал у нее паспорт?».

Ранее SHAMAN признался, что не считает себя суперталантливым.