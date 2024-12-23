«SHAMAN — как-то брр…»: Григорий Лепс честно высказался о псевдониме и стиле коллеги

Григорий Лепс на своем концерте высказался о сотрудничестве с певцом SHAMAN (Ярослав Дронов). В беседе с журналистами артист заявил, что ему не нравится творческий псевдоним коллеги, как и его стиль одежды. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач» и публикует соответствующие кадры.

Накануне певец принял участие в своем концерте «Рождество с Григорием Лепсом» на сцене «Live Арена» в Москве. Одной из тем разговора с журналистами стали взаимоотношения знаменитости с SHAMAN. По словам артиста, за время совместной работы они подружились. Однако певец признался, что не воспринимает творческий псевдоним и стиль коллеги, но хотел бы позаимствовать у него «кусочек молодости».

«Мне больше нравится Ярослав Дронов, SHAMAN — как-то брр… <…> С удовольствием взял бы у него кусочек молодости, но, к сожалению, биологические часы обмануть не могу, поэтому вряд ли. Стиль одежды? Вряд ли. Я уже влез в свою одежду и много-много лет не меняю», — поделился Григорий Лепс.

Ранее мы писали о том, что SHAMAN рассказал, как появился дуэт с Григорием Лепсом. Певец признался, что их сотрудничество началось с дружбы.