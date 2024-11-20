«Фундаментальная классика»: почему в новогоднем «Голубом огоньке» не меняются артисты

Советский и российский диктор Владимир Березин назвал новогодние «голубые огоньки» в России фундаментальной классикой, от которой не надо ждать чего-то нового. По его мнению, менять старое можно только тогда, когда придуманный формат будет интереснее существующего.

«Нужно уметь радоваться этому состоянию детской радости, ощущению начала чего-то нового, счастливого, как символ того, что сбудутся мечты, — пояснил Березин в беседе с NEWS.ru.

Диктор также напомнил, что еще в 1990-е годы уже говорили о том, что «Голубой огонек» устарел, но новые форматы не прижились на телевидении. По мнению Березина, зрителям неважно, что там выступают одни и те же артисты, ведь главное — это новогоднее настроение.

«Это как встреча Нового года, уже столетие елку наряжают, а ведь могли бы сказать: «Да фу, ну ее, давайте пальму нарядим». Нет, елку наряжают, фейерверки, шампанское, куранты, Дед Мороз — это фундаментальная классика, состояние настроения», — заключил Березин.

Ранее глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин сообщил, что певица Кристина Орбакайте примет участие в новогоднем концерте в России. По его данным, дочь Аллы Пугачевой покажут в праздничную ночь на Первом канале. При этом Бородин не исключил, что это мог быть «запланированный вброс».