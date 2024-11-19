«Людей не заставишь»: Олег Газманов высказал все, что думает о певце SHAMAN

Певец и композитор Олег Газманов назвал своего коллегу по сцене Ярослава Дронова, выступающего под псевдонимом SHAMAN, достойным звания заслуженного артиста России. Как пояснил исполнитель хита «Морячка», 32-летнему Ярославу удалось сделать так, что петь со сцены «Я русский» стало гордостью.

73-летний Газманов также отметил, что Дронов переживает сложный период в творчестве, так как подвергается серьезной травле. Артист, несмотря на слухи о конфликте, поддержал коллегу и добавил, что SHAMAN исполняет песни, которые нужны и полезны стране в настоящее время.

«Песню «Встанем» люди слушают стоя. Людей не заставишь слушать то, что не нравится, и тем более вставать, оценивая песни или артиста», - написал Газманов в своем Telegram-канале.

При этом он раскритиковал выбранный Дроновым псевдоним SHAMAN и рекомендовал коллеге вернуться к своей настоящей фамилии.

«Я желаю ему не сломаться, найти свой образ, выстоять и идти вперед, не обращая внимания на злопыхателей и травлю в СМИ и интернете. Кстати, по мне так Ярослав Дронов звучит лучше, чем псевдоним Шаман», - заключил Газманов.

Напомним, осенью прошлого года в соцсетях сына Олега Газманова, певца Родиона Газманова появился пост с обращением к Дронову, в котором он написал: «Ярослав Дронов. Он же SHAMAN. Он же певец, композитор и автор песен. Кстати, каких?».

Позже Родион опроверг информацию о том, что у него произошел конфликт SHAMAN и призвал не верить «в байки желтой прессы».