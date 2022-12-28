Певца SHAMANA хотят лишить его невероятных гонораров

24 февраля 2022 года стало звездным часом для 30-летнего певца и композитора.

Его духоподъемные синглы «Встанем» и «Я русский», а также исполнение гимна РФ на концерте в Крыму приковали к Дронову внимание не только миллионов молодых российских меломанов, но и представителей власти.

Так, депутат Госдумы Роман Худяков высказал серьезную озабоченность высокими гонорарами, которые теперь постоянно получает молодой певец. За одно сольное выступление патриот SHAMAN и его продюсер запрашивают от 3,5 до 10 млн рублей.

При таких огромных заработках у кого угодно крыша поедет, - по-отечески сокрушается народный избранник. - Надо сберечь народное достояние – артиста Ярослава Дронова – не давая ему такие деньги.

Представитель партии «Достойная жизнь» предложил следующую схему нравственного спасения народного достояния: пусть Ярослав Дронов продолжает шаманить.

А деньги вместо него берет себе его продюсер, оставляя певцу только то, что действительно необходимо для достойной жизни.