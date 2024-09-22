«Шаляпин наших дней»: на доме в Новомосковске, где родился SHAMAN, установили памятную табличку
© Starface.ru
На доме в Новомосковске, где родился SHAMAN, установили памятную табличку. Об этом сообщает издание Myslo.ru.
Журналисты обнаружили на доме в Новомосковске, где предположительно, родился музыкант Ярослав Дронов, памятную табличку в его честь.
«Здесь в 1991 году родился Ярослав Юрьевич Дронов, более известный под псевдонимом SHAMAN: Шаляпин наших дней, певец России славной и гордый лик», — написано на ней.
О том, кто именно стал инициатором установки таблички, не сообщается. Отметим, что она внешне похожа на ту, что неделю назад установили в Санкт-Петербурге на доме, где родился Павел Дуров. На табличке основателя Telegram было написано, что он «Кулибин и Яблочков современности, Джордано Бруно наших дней».
Ранее мы писали о том, что поклонники певца Shaman опасаются отмены его сольного концерта в Кургане.