НАШ ШОУБИЗ
Опубликовано 20 сентября 2024, 13:15
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Поклонники певца Shaman опасаются отмены его сольного концерта в Кургане

Поклонники певца Shaman опасаются отмены его сольного концерта в Кургане

© Starface.ru

Жители Кургана переживают, что певец Ярослав Дронов, известный под псевдонимом Shaman, откажется от выступления в городе после отмены концерта в Нижнем Тагиле.

Как пишет Ura.ru, поклонники исполнителя хита «Встанем» раскупили все билеты на предстоящий 27 сентября концерт.

При этом представители концертной площадки развеяли слухи о возможной отмене концерта и заверили, что Shaman приедет в Курган и исполнит свои хиты для жителей города.

«Концерт состоится», — заявил представитель Курганской областной филармонии.

Известно, что слухи о возможной отмене концерта к Кургане появились после того, как мероприятие не состоялось в Нижнем Тагиле. По некоторым данным, причиной стали технические проблемы. Также сообщалось, что несмотря на популярность певца, билеты на его концерт продавались очень медленно.

Ранее стало известно, что 25 сентября у Дронова запланирован концерт в Екатеринбурге, где на сегодняшний день продана половина билетов.

Источник фото:Starface.ru
Источник:Ura.ru
Автор:Анна Воробьева
Теги:
Ярослав Дронов
Певец Шаман
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