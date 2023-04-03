Красота требует жертв: Филиппа Киркорова подключили к аппарату

К своему 56-летию король российской эстрады решил привести себя в порядок. Для этого Филиппу Бедросовичу пришлось сделать несколько пластических операций подряд.

Былую молодость певцу не вернуть – это понятно. Косметическими процедурами Киркоров, по его словам, просто хочет подчеркнуть свою природную красоту и сохранить её максимально долго.

«Я – артист и не должен вызывать тошно-рвотный рефлекс у зрителей. Разубедить меня в этом никто не может», – говорит Филипп.

По задумке исполнителя на праздничном концерте он должен сорвать с себя одежду и поразить поклонников кубиков пресса. Поскольку Киркоров не самый частый гость в спортзале, голливудский пресс ему сделали при помощи специального аппарата. Артиста уложили на стол и прикрепили к нему особые манипуляторы, заставляющие сокращаться мышцы живота.