Шале стоимостью 70 млн рублей: как Андрей и Анна Мерзликины будут делить имущество после развода

Развод актера Андрея Мерзликина с супругой Анной после 20 лет совместной жизни может обернуться грандиозной дележкой имущества, сообщает aif.ru.

Как пишет издание, звезда «Бумера» вместе с женой владеют роскошным шале стоимостью 70 млн рублей в Наро-Фоминском районе Москвы. Имение, которое пара приобрела несколько лет назад, состоит из нескольких спален, детских комнат и просторной верандой с мангальной зоной.

Как будущие экс-супруги будут делить коттедж, пока неизвестно. Также еще неясно, с кем после развода останутся дети. У многодетных родителей Андрея и Анны четыре наследника, два сына и две дочки. Самому старшему из них, Федору, сегодня 19 лет. Остальные еще не достигли совершеннолетия.

«Раздел имущества производится либо по соглашению сторон, либо в судебном порядке (СК РФ ст. 38). С кем останутся дети, решит суд, если нет соглашения между супругами», — отметил юрист Евгений Колоколов.

Ранее мы писали о том, как Андрей Мерзликин прокомментировал новость об измене после расставания с женой.