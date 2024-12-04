Шахназаров рассказал о страданиях Владимира Машкова из-за ссоры с дочерью, уехавшей из России

Критик Михаил Шахназаров высказался об уехавшей из России актрисе Марии Машковой. По его словам, отец знаменитости сильно переживает из-за того, что с ней произошло. Но предпосылок к их примирению пока нет.

Мария разругалась с отцом Владимиром Машковым после начала СВО. Она отказалась приезжать в Россию и начала критиковать страну, в которой выросла и стала популярной. Из-за политических разногласий отец с дочерью совсем перестали общаться, и актер из-за этого страдает.

«Отец Марии явно переживает за то, что происходит с дочкой. И она хотя бы честна в своих суждениях, говорит, что придется освоить другую профессию. Хотя… уехавшие ребята, вы же намеревались порвать Запад. Раз не нужны родной стране, покажите всем там — на чужбине. В итоге оказались не нужны», - поделился Шахназаров в шоу «Полный абзац» на RuTube.

Критик считает, что Мария неправа и ей следовало бы послушать знаменитого отца. Он возмутился тому, что она, как и многие другие уехавшие артисты, сейчас дает за границей интервью, которые созданы буквально «по методичке».

Ранее Мария Машкова призналась, что впервые ностальгирует по России.