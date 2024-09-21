«Шайка бандитов»: что произошло на сорванном сеансе Анатолия Кашпировского

Активисты движения «Сорок сороков» ворвались на сеанс психотерапевта Анатолия Кашпировского. Директор гипнотизера Сергей заявил, что им не удалось сорвать выступление, но теперь он намерен обратиться в полицию.

Директор 85-летнего целителя пояснил, что не знал о существовании данного движения. Во время сеанса никто не пострадал: наоборот, зрители были возмущены хамской выходкой. Сергею активисты напомнили «шайку бандитов».

«Один вбежал на сцену, выхватил у Анатолия Михайловича микрофон, кричал, что тот сатана, просил его уехать в Америку. Непонятно, по какой причине, чем он ему мешает в России. Какие-то фанатики», — рассказал директор психотерапевта Газете.Ru.

Сергей недоумевает, почему общественники стали сейчас похожи на бандитов, которые гуляют на свободе. Кашпировский привык к критике, но попытка сорвать выступление его удивила. При этом сами зрители вступились за гипнотизёра и попытались выгнать активистов. Фанаты психотерапевта попросили «Сорок сороков» выражать свое мнение в разумных формах, добавив, что их никто не заставлял туда приходить, они сделали выбор по собственной воле.

Директор целителя планирует обратиться в полицию с жалобой на активистов, добавив, что так себя вести «недопустимо».

Напомним, представители движения появились в зале, когда Кашпировский пытался ввести в транс зрителей, и публично обвинили его в мошенничестве. Затем они начали громко читать молитву, чтобы «остановить бесовщину».