Шагнула в бассейн в платье: жена экс-бойфренда Волочковой устроила экстравагантную фотосессию

Телеведущая Елена Николаева сфотографировалась в бассейне в прозрачном платье. Снимками 38-летняя жена экс-возлюбленного Анастасии Волочковой поделилась в социальных сетях.

Николаева рассказала подписчикам, что давно хотела шагнуть в бассейн в платье, и ее мечта сбылась.

«Просто баловство. Всегда мечтала в платье шагнуть в бассейн», — пояснила знаменитость, которая несколько месяцев назад родила сына.

Для необычной фотосессии Елена надела черное шифоновое платье с вырезом на спине. Фигура звезды выглядит стройной и подтянутой.

Телеведущая программы «Утро России» начала встречаться с предпринимателем в 2017 году. Спустя три года, по информации в СМИ, они тайно расписались. У супругов родился сын, которого назвали Александром. В этом году Николаева стала мамой во второй раз.

От Волочковой у Вдовина есть дочь Ариадна. После появления ребенка на свет супруги расстались. Балерина утверждает, что поддерживает хорошие отношения с бывшим супругом.

Напомним, в мае Николаева и Вдовин снова стали родителями. У них родился сын, которого супруги решили назвать Романом.