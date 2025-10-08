«Шагаешь в разные стороны»: Дарья Храмова раскрыла причину ухода из группы «Непара»

Певица Дарья Храмова рассказала, почему ушла из группы «Непара». Она выступала в составе коллектива пять лет. Звезда дала интервью WomanHit.ru.

Когда СМИ начали писать об уходе артистки из группы, то возникли вопросы о причинах ее решения. По слухам, девушку не устроил слишком плотный график выступлений. Дарья раскрыла правду.

«В жизни бывают такие моменты, когда ты понимаешь, что со своим окружением шагаешь в разные стороны. Так получилось и сейчас», — поделилась она.

Певица поблагодарила Александра Шоуа, который был ее коллегой по группе. Она дала понять, что между ними нет обид.

«Я безумно благодарна Александру Шоуа и всей его команде за это совместно проведенное время!» — добавила Храмова.

Экс-солистка с пониманием отнеслась к сравнениям с бывшей участницей Викторией Талышинской. Она считает, что это нормальная реакция поклонников, которым очень нравилась артистка.

«Для каждого человека перемены в том, что он любит — очень страшны. Так и здесь. Сначала меня не знали и не понимали, но со временем полюбили», — уверена звезда.

