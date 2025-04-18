«Сгорела в 47 лет»: Ляйсан Утяшева назвала неожиданную причину смерти мамы

Ляйсан Утяшева заявила, что ее мама могла не умереть так рано из-за тромба. Об этом стало известно в эфире шоу «Атмосфера счастья» на Europa Plus TV.

В новом интервью гимнастка дала понять, что до сих пор не смирилась со смертью мамы. Утяшева призывает девушек бережно относиться к своему здоровью. По ее мнению, если бы родительница была более внимательна к себе, то могла бы избежать ранней смерти из-за оторвавшегося тромба.

«Я все время отматываю пленку и думаю, а если бы тогда мама вот тут чуть-чуть себя пожалела, вот немножко, может быть, не оторвался бы этот тромб так рано. Мой месседж звучит как от любящей дочки, любящей матери. Мне очень хочется достучаться, докричаться до женской половины нашего населения, чтобы они себя берегли», — высказалась знаменитость.

Спортсменка вспоминает, как мама одна «тащила на себе» семью и работала за всех. Из-за этого она умерла в 47 лет.

«Вот она пахала постоянно, забыв себя, потому что ей нужно было кормить меня. Она пахала и за папу, и за маму — за всех. Это тяжелый опыт. Она сгорела в 47 лет. Я об этом всегда девочкам говорю. Надо немножечко себя полюбить. Потому что, если вы уставшая и вечно в состоянии какой-то битвы, в состоянии отрицания, вы правда угасаете», — заявила Утяшева.

Ранее сообщалось, что на выступлении Павла Воли в Пятигорске планировался теракт. Подробности читайте в этой новости.