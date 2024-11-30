«Сгорел на работе»: SHAMAN вспомнил о последнем разговоре с пресс-секретарем в день его смерти

Shaman вспомнил о последнем разговоре со своим пресс-секретарем в день его смерти.

Ярослав Дронов признался, что до сих пор не может смириться со смертью друга Антона Коробкова-Землянского. Артист вспомнил, что незадолго до трагичных новостей он пообщался с пресс-секретарем. В тот день у них было важное мероприятие, к которому его друг все подготовил. Тогда Антон позвонил Ярославу и попросил остаться дома, чтобы отдохнуть и провести время с семьей.

«Мы с ним созванивались в тот день, когда это случилось. Толком даже не попрощались. У нас было вечернее мероприятие. Он сказал, что хочет остаться дома, побыть с семьей... Вечером это и произошло», — поделился SHAMAN в беседе с Борисом Корчевниковым в шоу «Судьба человека».

Кроме того, Дронов подчеркнул, что Коробков-Землянский всегда отличался трудолюбием, трепетным и позитивным отношением к работе. По словам артиста, его пресс-секретарь никогда не жаловался на усталость и не рассказывал о своих проблемах со здоровьем команде.

«Он никогда не жаловался на свои проблемы – ни мне, ни ребятам из моей команды. Всегда был очень активным – на драйве, на позитиве... Сгорел на работе. Всегда был очень активным. Не жалел себя. И как итог – не выдержало сердце. Рядом была супруга», — отметил Ярослав.

Также певец сообщил, что до сих пор находится в шоковом состоянии и не может смириться с происходящем. По словам Ярослова, у него продолжаются бессонные ночи из-за переживаний. Дронов заявил, что может расплакаться в любой момент, так как очень скучает по другу.

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