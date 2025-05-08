Сгорбленная Алла Пугачева воссоединилась с Кристиной Орбакайте на Кипре

Певицу Аллу Пугачеву впервые за полгода засняли в компании дочери Кристины Орбакайте. Как отмечает «7Дней.ru», артистка была сгорбленная и с уставшим видом.

Поклонники запечатлели исполнительницу хита «Миллион алых роз» во время прогулки по набережной Лимасола. Звезда была в белых брюках, кардигане и с пышной прической, которая напоминала парик. Рядом с ней были: Кристина с мужем Михаилом Земцовым, дочь Аллы Борисовны Лиза Галкина и племянница Клавдия.

Один из фанатов поделился своей радостью от встречи с артисткой и опубликовал селфи с ней. Пугачева согласилась сфотографироваться, но выглядела уставшей. Источник отмечает, что в последнее время она много жалуется на здоровье.

«Алла будет петь», – пропел фанат, позируя на фоне афиша концерта Кристины Орбакайте.

Напомним, что Кристина Орбакайте прилетела на Кипр не только ради встречи с мамой. Она 8 мая выйдет на сцену и исполнит свои песни на концерте. В последнее время артистка сталкивается с неприятностями, так ее концерт в Латвии сорвался из-за того, что ей закрыли въезд в страну.

Ранее мы писали о том, что Алла Пугачева продолжает получить миллионы за старые хиты.