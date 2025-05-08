Уехавшая из России Пугачева продолжает зарабатывать миллионы

Уехавшая из России певица Алла Пугачева продолжает зарабатывать деньги за старые хиты. Как сообщает Kp.ru, артистка получает 28 миллионов рублей в год за популярные композиции.

Исполнительница хита «Миллион алых роз» покинула страну три года назад. Ее муж-иноагент выступает с гастролями, чтобы зарабатывать на жизнь, которая за границей обходится семье не дешево. Алла Борисовна давно не дает концерты, а только посещает мероприятия других звезд, переехавших из РФ. В прошлом году она выпустила альбом.

Приятельница певицы в беседе с изданием рассказала, что Пугачева не ожидала хороших доходов от платформ и соцсетей, где люди скачивают премьеры.

«Каково же было ее удивление, когда только на одной музыкальной платформе за два дня она заработала на скачиваниях нового альбома более 20 млн рублей. И это только на одной платформе, а их у нас немало. Только представьте: не вставая со стула, она в среднем получала по 10 млн рублей в день от каждой из платформ», – поделилась она.

В этом году артистка выпустила два новых трека, но они не принесли хороших доходов. По мнению телевизионного продюсера Алины Красной, песни не стали хитами. А вот старые хиты до сих пор приносят звезде миллионы рублей.

«На «Старинных часах» и других шлягерах Пугачева зарабатывает на музыкальных платформах (в том числе и на российских) примерно 5 - 7 млн рублей в квартал. Это около 28 млн рублей в год», – сообщила Алина.

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