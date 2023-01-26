«Сглазили»: Ольга Орлова сообщила о проблемах на последних сроках беременности
Телеведущая Ольга Орлова рассказала о сглазе и проблемах на последних сроках беременности.
Фото: Александра Воротнева/ Starface.ru
Экс-солистка группы «Блестящие» Ольга Орлова сейчас находится в счастливом ожидании ребенка. Беременность 45-летней телеведущей протекала так легко, что многие подписчики думали якобы у нее накладной живот. Знаменитость призналась, что этими словами кто-то ее сглазил, и теперь у нее начались проблемы.
Исполнительница вышла на связь с поклонниками в личном микроблоге. Она появилась без макияжа и в ночной сорочке. Ольга рассказала о том, что мучается от отеков. Женщина отметила, что раньше у нее не было таких проблем, но недавно они появились.
Фото: Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)
«Ну что, сглазили мое лицо? Кто там говорил, что у меня лицо не отекает, глаза и губы не расплылись? Вот, смотрите. Уже все выдает. Стараюсь не пить на ночь, но лицо все равно отекает. Нашла способ, как бороться с этим» – поделилась звезда в соцсетях.
Телеведущая призналась, что старается не пить воду перед сном, а с утра пытается реанимировать лицо с помощью масок. Поклонники поддержали Ольгу и написали ей множество добрых слов.
Ранее мы писали о том, почему Орлова сразу выбрала для дочери искусственное вскармливание. Звезда объяснила это в своем личном микроблоге. По словам 45-летней артистки, это связано с иммунитетом.