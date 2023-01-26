«Сглазили»: Ольга Орлова сообщила о проблемах на последних сроках беременности

Экс-солистка группы «Блестящие» Ольга Орлова сейчас находится в счастливом ожидании ребенка. Беременность 45-летней телеведущей протекала так легко, что многие подписчики думали якобы у нее накладной живот. Знаменитость призналась, что этими словами кто-то ее сглазил, и теперь у нее начались проблемы.

Исполнительница вышла на связь с поклонниками в личном микроблоге. Она появилась без макияжа и в ночной сорочке. Ольга рассказала о том, что мучается от отеков. Женщина отметила, что раньше у нее не было таких проблем, но недавно они появились.