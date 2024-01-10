«Сглазили»: модель Анастасия Решетова пожаловалась, что набрала вес

Модель Анастасия Решетова обратилась к поклонникам в одной из социальных сетей. Девушка заявила, что, по собственному мнению, а также основываясь на материалах новостей, поняла, что набрала лишние килограммы, передает Газета.Ru.

Экс-возлюбленная рэпера, которая является обладательницей титула «1-я Вице-мисс России», оказалась недовольна своей нынешней физической формой. Она пожаловалась на этой своим подписчикам.

«В новостях начали писать про то, что я стала неприлично худой. Сглазили. Теперь я поправилась обратно», — поделилась мнением знаменитость.

Прежде Решетова жаловалась, что набрала лишние килограммы после родов. Ей пришлось ограничить себя в питании и начать активно тренироваться в зале. Также модель практиковала интервальное голодание ради идеальной фигуры.

Ранее актриса Кристина Асмус похвасталась фигурой после праздников. Она заявила, что «не набрала даже полкилограммушка».