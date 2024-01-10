«Не набрала даже полкилограммушка»: Кристина Асмус похвасталась фигурой после праздников

Актриса Кристина Асмус вышла на связь с подписчиками после январских праздников. Она обратилась к фанатам, а также продемонстрировала им свою актуальную физическую форму — без каких-либо лишних килограммов, передает Kp.ru.

Асмус сделала пост на странице в одной из социальных сетей. Она предстала перед подписчиками в махровом белом халате и спортивном купальнике. Фото она подкрепила комментарием, в котором заявила, что совсем не поправилась, несмотря на новогодние праздники.

«Сейчас буду вас бесить (хотя, куда уж больше), но я после праздников осталась в своей форме и не набрала даже полкилограммушка», — призналась Кристина на странице в соцсети.

Ранее Асмус нашла нужным рассказать о смерти бабушки. Актриса заявила, что она единственная из родственников, кто верила в нее с самого начала.