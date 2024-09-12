Сетка вместо нежного платья: певица МакSим удивила кардинальной сменой имиджа на концерте

Певица МакSим сменила нежные образы на роковой стиль и появилась на одном из последних концертов в черном наряде-сетке. Она вернулась после долгой реабилитации в новом имидже, который удивил преданных фанатов.

Недавно у Марины Абросимовой, которая известна под псевдонимом МакSим состоялся концерт в Новом Уренгое. Она исполнила хиты и поразила публику смелым нарядом. На женщине было черное платье-сетка из кружева со стразами.

Некоторых поклонников творчества артистки заставило волноваться ее тонкое платье. В комментариях к видео они отметили, что в Новом Уренгое в этот день была достаточно холодная погода, а певица при этом была совсем легко одета. О погоде высказалась и сама МакSим.

«Спасибо, что пришли в такую погоду. Мы согревали вас от всей души», – написала она в соцсетях.

При этом на видео с выступления было видно, что зрители стояли в куртках и шапках.

«Все в куртках и шапках, а она в легком платье! Одевайся теплее. Ты и так красоткой будешь», «Ну какая красивая. Такая же, как и в самом начале», «Марина, как вы прекрасно выглядите!», «Смело! Но выглядит невероятно!» — отмечали в комментариях.

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