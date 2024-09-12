47-летний певец Николай Басков раскрыл, когда собирается жениться и на ком

Певец Николай Басков, предпочитающий не раскрывать подробности личной жизни, ответил, когда ждать его свадьбы. Он заявил, что отправится в ЗАГС, когда встретит женщину, похожую на Нелли Кобзон. Об этом сообщает mk.ru.

47-летний артист признался, что считает вдову Иосифа Кобзона идеальной. Он восхищается ей и считает, что, если жениться, то именно на такой, как она. Такое заявление он сделал на концерте, посвященном памяти ее мужа.

«У меня спрашивают: «Басков, ты когда женишься?». Я отвечаю, когда встречу такую женщину, как Нелли Кобзон. Она - невероятно мужественная, сильная, роскошная, красивая, уникальная женщина. Большое счастье и большой груз быть рядом с великом человеком», - отметил Николай.

Певец пожелал Нелли Кобзон долгих лет жизни и исполнения желаний. Кроме того, он признался ей в любви и сказал, что ее обожает вся страна. После этого Басков преподнес ей огромный букет цветов.

Напомним, что Николаю Баскову приписывали романы со многими женщинами. Однако женат он был лишь один раз в молодости. Сейчас в ЗАГС он не спешит и не комментирует слухи о новых отношениях.

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