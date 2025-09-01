Сеть ресторанов Розенбаума выкупит часть здания Городской думы Петербурга

Сеть пивных ресторанов «Толстый фраер», одним из учредителей которой является народный артист России Александр Розенбаум, расширяет свои владения в Санкт-Петербурге. Компания получила разрешение на выкуп помещения в историческом здании Городской думы.

Как сообщает «Деловой Петербург», комитет имущественных отношений (КИО) одобрил сделку на сумму 108,6 млн рублей. До этого компания арендовала данное помещение и воспользовалась своим законным правом выкупа арендуемого объекта без торгов.

Основателями ООО «Толстый фраер-3», согласно данным сервиса «Контур.Фокус», являются Надежда Любина (50% долей), Александр Розенбаум (40% долей) и Анна Чаки (10% долей). Артист регулярно фигурирует в рекламных материалах сети, как ее основатель.

«Толстый фраер» насчитывает шесть заведений по всему городу. Примечательно, что это не первый случай, когда компания подает заявление о выкупе арендуемого помещения. Ранее аналогичное заявление было подано в отношении ресторана, расположенного на проспекте Луначарского, 46.

Напомним, бизнес приносит певцу приличный доход. Только в 2022 году выручка заведений Розенбаума составила 30 млн рублей.