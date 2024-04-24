«Это не бомжовые заведения»: 72-летний Александр Розенбаум зарабатывает миллионы на пивном бизнесе

72-летний певец Александр Розенбаум рассказал, как стал зарабатывать на пивном бизнесе. Уже много лет он является совладельцем баров в России, и это приносит ему немалый доход. Только в 2022 году он получил 30 миллионов рублей. Но, как оказалось, особо в управлении артист не участвует.

Розенбаум признался, что был лишь тем человеком, который придумал саму идею заведений. Реализацией же занимались другие люди. Сейчас музыкант полностью доволен тем, как ведется бизнес. По словам Александра Яковлевича, к нему часто обращаются поклонники и говорят «спасибо» не только за творчество, но и за пиво.

«Это не бомжовые заведения, они никогда не были приютом для алкоголиков. В Ленинграде пивные всегда были достопримечательностью. Я подумал, что неплохо было их возродить», - поделился певец с PROZVEZD.

Сам артист называет себя трудоголиком. Несмотря на возраст, он по-прежнему много работает, гастролирует и выступает для поклонников. Он признался, что, если бы в его жизни не было сцены, он сдался бы гораздо быстрее.

Ранее Александр Розенбаум выступил против хирургических вмешательств ради красоты.