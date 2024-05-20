Сестру Пьера Нарцисса лишили возможности провести электричество и газ в ее дом. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Виктория Пьер-Мари рассказала журналистам об обмане во время покупки земельного участка. Еще 10 лет назад сестра знаменитого Пьера Нарцисса купила за несколько миллионов рублей участок площадью 11 соток в садовом товариществе «Тихие зори».

«В планах было построить домик, и в этом домике должна была быть студия Виктории Пьер-Мари для разных программ», — рассказала она.

Однако планам женщины не суждено было сбыться — территория участка, как выяснилось позже, находится на природоохранной части. Более того, никакого СНТ «Тихие зори» в действительности не существовало. Нет на участке и электричества с газом. Выяснилось, что столбы, установленные ранее, были самовольной конструкцией.

Пьер-Мари рассказала, что успела построить бетонное основание дома, которое сейчас, согласно закону, она должна будет снести.

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