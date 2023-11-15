Сестру Ольги Бузовой Анну затравили за бездетность

Родная сестра телеведущей и певицы Ольги Бузовой Анна более 10 лет состоит в браке с бизнесменом Константином. У пары нет детей, и эта тема серьезно беспокоит подписчиков Анны.

Одна из фанаток недоумевает, почему сестра Ольги до сих пор не родила ребенка.

«Не можешь что ли?», — язвительно написала подписчица Анны под одним из ее постов в Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Бузова не выдержала и показала всем данный комментарий. Анна решила показать профиль подписчицы, оставившей колкое замечание. Ей оказалась женщина в декрете, которая называет себя милой мамочкой.

Анна попросила подписчиков не вмешиваться в этот вопрос и оставить ее уже в покое. Она добавила, что это слишком личная тема.

Ранее 37-летняя певица Ольга Бузова сделала шаг к примирению с младшей сестрой в ее день рождения. Ни для кого не секрет, что ранее знаменитости повздорили, но о причинах конфликта они не рассказывают. Кажется, впервые за долгое время между сестрами произошло примирение. Ольга в своем личном блоге трогательно обратилась к Анне, назвав ее «кровинушкой».