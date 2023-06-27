37-летняя певица Ольга Бузова сделала шаг к примирению с младшей сестрой в ее день рождения

Ольга Бузова является самой популярной девушкой в РФ. Певица имеет большую армию поклонников, вот почему к ней приковано все внимание журналистов и публики. Ни для кого не секрет, что несколько лет назад между Ольгой и ее сестрой Анной Бузовой произошел конфликт. В чем причина произошедшего — знаменитости не стали уточнять. Вместо этого девушки в публичном пространстве продолжали обмениваться встречными претензиями. Кажется, впервые за долгое время между сестрами произошло примирение. Об этом сообщает издание «7Дней.ru».

Недавно Ольга в личном блоге трогательно обратилась к родственнице. Артистка немногословно поздравила Анну с днем рождения и назвала ее «кровинушкой». Журналисты предположили: подобным способом знаменитость дала понять, что все обиды в прошлом.

«Такие разные, но родные! С днем рождения, моя кровиночка. Будь счастлива, здорова и любима», — написала Ольга.

К слову, на данный момент Анна никак не реагировала на обращение сестры.

Ранее Маша Малиновская осудила 37-летнюю Ольгу Бузову за увлечение косметологией. Подробности смотрите в этой статье.