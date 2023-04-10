«Сестренка скоро будет»: Яна Рудковская и Евгений Плющенко находятся в ожидании дочери

Яна Рудковская и Евгений Плющенко считаются самой крепкой парой в отечественном шоу-бизнесе. Супруги уже давно вместе и за это время успели создать большую семью. Несколько лет назад знаменитости открыто заявили, что вновь стали родителями при помощи суррогатной матери. Так, у них родился сын Арсений, который пошел в фигурное катание по стопам старшего брата и звездного отца . Однако, как выяснилось, Плющенко и Рудковская планируют опять испытать радость от новорожденного ребенка. Об этом сообщает Telegram-канал «Super».

9 апреля в Москве состоялось ледовое шоу Евгения. После выступления звездное семейство охотно вышло к журналистам и ответило на самые актуальные вопросы. Во время беседы с прессой двукратный Олимпийский чемпион признался, что давно мечтает стать отцом дочери. Подобную мысль поддержала и его супруга, поэтому она сделала заявление: «Сестренка скоро будет. Обещаю».

Эта новость крайне обрадовала поклонников семьи, которые поспешили поздравить Яну и Евгения с долгожданным событием.

Ранее с подобным заявлением выступил и Владимир Пресняков. К слову, уже несколько месяцев в Сети обсуждают возможную беременность Натальи Подольской. Мужчина отреагировал на эти домыслы и внес ясность в ситуацию. Высказывание Владимира читайте здесь.

Не менее интересна та история, в которой 45-летняя Ольга Орлова сообщила о новых проблемах со здоровьем. Телеведущая вышла на связь и заявила: «Не могла двигаться сутки». Что именно произошло с Ольгой — узнаете в этой статье.