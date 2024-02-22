Сестра Жанны Фриске рассказала, что заболела вместе с дочерью. Об этом она сообщила на своей странице в соцсетях.

Недавно Наталья Фриске вернулась домой после отпуска вместе с семьей. Она провела 8 дней на круизе, который путешествовал по Персидскому заливу. Однако сразу после возвращения в московский климат, Фриске рассказала о заболевании дочери. У маленькой Луны врачи обнаружили проблемы с легкими.

«Нас посмотрел доктор, сказал, что никакого коклюша нет. Назначили нам лечение. Пять дней сказали лечить, потому что легкие все свистят», — рассказала она.

При этом и сама Наталья пожаловалась на состояние здоровья.

«Я тоже начинаю заболевать, у меня такое состояние разбитое», — объяснила сестра певицы.

Подписчики в комментариях пожелали семье Фриске скорейшего выздоровления.

Ранее мы писали о том, что Наталья Фриске послала своих подписчиков в порыве злости. Это произошло после обвинений Фриске в том, что она перекармливает свою дочь.