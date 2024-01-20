Сестра Жанны Фриске рассказала, что у нее нет времени на личную жизнь. Об этом сообщает Газета.Ru.

Наталья Фриске в блоге поделилась деталями личной жизни. Сестра певицы рассказала, что у нее нет поклонников и возлюбленных из-за того, что она все свободное время уделяет ребенку.

«Откуда им взяться? Я постоянно с ребенком и дома», — рассказала она.

Напомним, в апреле 2022 года у Натальи Фриске родилась девочка, которую она назвала Луной. С отцом ребенка девушка рассталась еще в самом начале беременности. Фриске рассказывала, что она не хочет раскрывать личность отца девочки, а в соответствующей графе свидетельства о рождении стоит прочерк.

Впрочем, журналистам удалось выяснить, что вероятным экс-возлюбленным сестры Жанны Фриске является парикмахер Александр Титов.

Ранее мы писали о том, что певица Наталья Фриске нашла повод показать фото с бывшим мужем Вшивковым.