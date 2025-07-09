Сестра Жанны Фриске призналась, что потеряла дочь после смерти певицы. Наталья поделилась откровением в соцсети.

Перед тем, как стать мамой, у сестры Фриске было несколько неудачных попыток. Наталья признается, что тяжело переживала потерю неродившегося ребенка. Одна из таких трагедий совпала со смертью Жанны.

По словам Фриске, она узнала о долгожданной беременности за 2 дня до кончины сестры. Видя тяжелое состояние Жанны, Наталья пыталась себя успокоить ради будущего малыша, однако пережитый стресс сказался на ребенке: у него остановилось сердце на восьмой неделе.

«Где-то в середине июля у малыша остановилось сердце на восьмой неделе. Потом я сделала генетический анализ. Я знала, что это девочка. Мне сказали, что была генетическая поломка, и если бы ребенок даже родился, он бы долго не прожил. Может, было бы такое, что я бы рожала уже мертвого ребенка. Это было самое тяжелое», — высказалась Наталья.

Фриске считала, что в ее ребенке переродится душа Жанны, от этого потеря дочки воспринималась еще больнее. По словам Натальи, после пережитых потрясений в 2015 году она еще долгое время не могла забеременеть.

Ранее Наталья Фриске заявила, что у нее начался абсцесс. Знаменитость попала в больницу из-за воспаления лимфоузлов. Подробности читайте в этой новости.