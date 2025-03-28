Сестра Жанны Фриске показала квартиру певицы спустя 10 лет после ее смерти

Сестра Жанны Фриске Наталья показала поклонникам квартиру певицы. Уже 10 лет в ней никто не живет, но родственники поддерживают порядок, так как жилье достанется сыну артистки Платону.

В личном блоге Наталья призналась, что заскочила в квартиру ненадолго, поэтому у нее не было времени для экскурсии. Однако она пообещала еще вернуться и обо всем подробно рассказать фанатам.

«Хочется сделать для вас подробный обзор гардероба и костюмов. Обещаю, что все будет обязательно», - сообщила сестра Жанны.