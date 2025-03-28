Сестра Жанны Фриске показала квартиру певицы спустя 10 лет после ее смерти
© Lomohov Anatoly / East News
Сестра Жанны Фриске Наталья показала поклонникам квартиру певицы. Уже 10 лет в ней никто не живет, но родственники поддерживают порядок, так как жилье достанется сыну артистки Платону.
В личном блоге Наталья призналась, что заскочила в квартиру ненадолго, поэтому у нее не было времени для экскурсии. Однако она пообещала еще вернуться и обо всем подробно рассказать фанатам.
«Хочется сделать для вас подробный обзор гардероба и костюмов. Обещаю, что все будет обязательно», - сообщила сестра Жанны.
По тем кадрам, что поделилась Наталья, видно, что ее семья ничего в квартире не меняла – все осталось так, как при жизни певицы. Тот же интерьер, та же мебель и декор. Родственники Фриске не делают ремонт, так как недвижимость по праву принадлежит единственному сыну артистки. Они считают, что, когда Платон станет взрослым, то сам будет распоряжаться собственностью.
Ранее Дмитрий Шепелев поделился кадрами с сыном от Жанны Фриске.