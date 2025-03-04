Отреагировал на критику: Дмитрий Шепелев поделился кадрами с сыном после громкого интервью о Жанне Фриске

Телеведущий Дмитрий Шепелев отреагировал на критику отца Жанны Фриске после его громкого интервью о жизни и смерти певицы. В личном блоге шоумен поделился редкими кадрами с 11-летним сыном от артистки.

На одном из опубликованных фото Дмитрий Шепелев позировал вместе с сыном Платоном от союза с Жанной Фриске. При этом телеведущий держал на руках младшего сына Тихона от нынешней возлюбленной Екатерины Тулуповой. Все трое улыбались и выглядели счастливыми. Артист также дал редкий комментарий о старшем ребенке, рассказав о его увлечениях. Один из снимков был сделан во время тренировки мальчика.

«Платон — фанат баскетбола. Тренируется в школе олимпийского резерва», — поделился Дмитрий Шепелев.

Известно, что Платон увлекается не только спортом, но и музыкой. Единственный сын Жанны Фриске играет на гитаре, а недавно получил первую роль в кино.

В феврале 2025 года Дмитрий Шепелев впервые за почти 10 лет откровенно рассказал о жизни с Жанной Фриске, ее тяжелой болезни и смерти. После ухода певицы шоумен дистанцировался от ее близких, запретив им общаться и видеться с сыном. В новом интервью артист заявил, что отец артистки нападал на него с ножом и был готов похитить Платона. Однако Владимир Фриске отверг обвинения и заявил, что его пытался избить охранник избранника дочери.

Напомним, Жанна Фриске ушла из жизни 15 июня 2015 года после продолжительной борьбы с раком мозга, ей было 40 лет. Певица узнала о своем страшном диагнозе в 2013 году, спустя всего несколько месяцев после рождения сына Платона. Экс-солистке группы «Блестящие» диагностировали глиобластому — самую агрессивную форму опухоли головного мозга.

Ранее сообщалось о том, что Дмитрий Шепелев собирается жениться на возлюбленной, с которой сошелся после смерти Жанны Фриске.